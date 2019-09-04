İbrahim Kalın ile John Bolton telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 için yüzde 5 büyüme oranına kilitleneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez