Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.
Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.
Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.
Etiketler: Ankara Sağanak Sel Yağış Hava Durumu
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