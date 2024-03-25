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Türkiye
AA 25.03.2024 21:58

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Kentte iftar sonrası başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Talatpaşa Bulvarı'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve elektrik şirketinin görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin, bir minibüs ve otomobilde hafif maddi hasara yol açan direği kaldırmasıyla bulvarda trafik normale döndü.

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere bağlı ekipler çalışma yürüttü.

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