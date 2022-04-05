Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılığa geçit yok: 31 gözaltı
Ankara'da, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 13 bin 128 cinsel içerikli hap, 3 bin 425 muhtelif ve elektronik eşya, 3 bin 150 boş tütün ambalajı, 2 bin 555 paket sigara, 1977 puro, 1858 karışımlı akaryakıt, 1764 kilogram tütün, 212 cep telefonu ve 295 bin 200 makaron ile sahte 9 bin 134 bandrol ve 2 bin 310 litre içki ele geçirildi.
Operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Ankara
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