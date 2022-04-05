İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.