Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman merkezli 3 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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