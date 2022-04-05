Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

"Araçları zaman zaman temizlemeye devam edeceğiz"

Kentte taksicilik yapan Kazım Cingü, aracının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.

Cingü, gün içinde de çamur yağabileceğini belirterek, akşama kadar araçları zaman zaman temizlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.