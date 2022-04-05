Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da bir binanın merdivenleri çöktü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü.
Denizköşkler Mahallesi Serezli Sokak'ta bitişiğinde inşaat yapılan 4 katlı apartmanın girişindeki merdivenler yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, apartmanda başka bir hasar belirlenemedi.
Öte yandan, binanın bitişiğindeki inşaatın temelinin kazıldığı görüldü.
Belediye ekiplerince binada detaylı araştırma yapılacak.
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