Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da ambulans devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ramazan Ç., idaresindeki ambulans, Köroğlu Belinde devrildi.
Kazada, sürücüsü Ramazan Ç., ile İsmail S. yaralandı.
Yaralılar, İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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