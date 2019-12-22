Altındağ Baraj Mahallesi'nde işçilerin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde bulunan Alican İ. yaralandı.

Elleri ve yüzü hafif şekilde yanan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: AA