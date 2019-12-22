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Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 06:00 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 06:03
Ankara'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Altındağ Baraj Mahallesi'nde işçilerin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında evde bulunan Alican İ. yaralandı.
Elleri ve yüzü hafif şekilde yanan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Kaynak: AA
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