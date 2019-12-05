Su ürünleri kaynaklarının devamlılığının sağlanması ve gelecek nesle aktarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri var gücüyle çalışıyor. Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz ve ekibi gece denetime çıktı.

Denetlemeler Ankara girişinde başladı. Bakanlığın denetleme ekipleri gelen kamyonları çevirip tek tek ürünleri denetledi. Denetimler daha sonra Ankara haline taşındı. Balıkların boyları, tazeliği, saklama koşulları ve belgelerinin kriterlere uyup uymadığına bakıldı. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: AA]

9 bin kilogram balığa el konuldu

Yol kontrolleri, satış noktaları, hal... Tam 405 noktada denetimler aralıksız yapıldı. Amaç tüketiciye sağlıklı ürün ulaştırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara genelinde 7 bin 100 civarında denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

"Kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye de idari para cezası uygulandı. 9 bin kilogram balığa el konuldu ve 365 kilogram balık suya bırakıldı."

[Fotoğraf: AA]

Balık satış yerlerinde temizlik denetimleri titizlikle devam ediyor. Bununla beraber avlanma yasağı ve balıkların boyları denetimlerdeki temel kriterler. Standartlardan daha küçük balık avlayan ve satanlara para cezaları uygulanıyor.

2019 yılı içerisinde bugüne kadar 7 bin 100 denetim yapıldı. İşletmelere toplamda 100 bin liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

Haber: Bircan Barut Tekin

Kamera: Ata Çalapkulu

Kurgu: Gizem Yılmaz