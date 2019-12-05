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Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı05 Aralık 2019 Perşembe 04:25 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 04:26
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve sezonun 13 Aralık'ta açılacağı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Yapay karlamanın yapıldığı yerlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.
Bu arada, bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: kartalkaya kayak merkezi Köroğlu Dağları