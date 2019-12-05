Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak.

İDO'nun 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

Ayrıca, 08:30'da yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan da iptaller geldi. Saat 07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferleri yapılamayacak.

Kaynak: TRT Haber