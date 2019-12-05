İç kesimlerde bir çok kente mevsimin ilk karı düştü05 Aralık 2019 Perşembe 02:02 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 02:25
Yurt genelinde karlı ve soğuk hava hakim. Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar, denizlerde ise fırtına vardı. İç kesimlerde bir çok kente mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışlarının cuma günü sona ermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının bugün iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma sona ereceği bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte 2 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber