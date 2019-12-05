Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının bugün iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma sona ereceği bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte 2 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber