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KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda görüşüldü05 Aralık 2019 Perşembe 01:54 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 01:55
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'ndan gelen raporlar Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.
6 kuruma ilişkin raporlar Meclis Genel Kurulunda oylandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2016 yıllarına ilişkin denetim raporları görüşüldü.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ÇAYKUR, Atatürk Orman Çiftliği, TRT, TOKİ ve TCDD'ye ait kayıtlar ele alındı.
15 yıl sonra yapılan görüşmelerde Sayıştay raporları da tartışıldı, muhalefet eleştirilerini dile getirdi.
Görüşmeler 7 saatlik mesainin ardından tamamlandı.
Raporlar Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: kit komisyonu kamu kurumları TBMM Genel Kurulu