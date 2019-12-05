Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 72 saat geride kaldı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Bölgede 72 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın olay öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın sisli olması dikkati çekiyor. Kayıtlarda, bir süre yürüyen Sarp ve Alpaslan'ın zaman zaman kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

Çadırda geceleyen 4 kişilik ekibe ulaşıldı

Öte yandan, Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden 4 kişi, arama çalışmalarına dün Gölçukuru mevkisinde devam etti.

Geçen pazar günü kaybolan Alpaslan ve Sarp için yürütülen aramalar sırasında ekip üyelerinden biri, dereye düştü. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları akşam tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı. Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.

"Gece ulaşımı zor olduğu için gündüzü bekledik"

AKUT Operasyon Lideri Serkan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen görev üzerine dün öğle saatlerinde bir ekibin, iki arkadaşı aramaya çıktığını anımsattı.

Gerekli teknik malzemeyi ayarlayarak 4 kişilik ekibi dün bölgeye gönderdiklerini ve saat 12.00 sularında arama faaliyetlerine başlandığını belirten Kaya, "Gece saatlerinde ise ip manevraları sırasında malzemeleri eksilmiş. Bu malzemeler bitince bir noktada kalmışlar. Daha sonra bize telsizle bilgi verdiler. Gece ulaşımı zor olduğu için gündüzü bekledik. Arkadaşlarımız gece çadır kurup bölgede konakladı." dedi.

Kaya, söz konusu ekibin arama alanının Maden ve Göller Bölgesi olduğunu aktardı.

Ekibin kaybolmadığını dile getiren Kaya, "AFAD, JAK ve AKUT ekibi şu an bizim ekibimize ulaştılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Saatte 100 metre ilerlenebilen bir ortamdan bahsediyoruz." diye konuştu.

4 kişinin araçların bulunduğu bölgeye intikalleri sağlanıyor

Valilikten yapılan açıklamada, 4 kişilik AKUT personelinin Gölçukuru Yaylası yakınlarında bölgenin sarp olması ve öngörülemeyen durum dolayısıyla geceyi, çadır kurarak bu bölgede geçirdikleri belirtildi.

Açıklamada, AFAD, JAK, ANDA ve AKUT ekiplerince bugün saat 16.00'da ulaşılan AKUT personelinin yaklaşık 1,5 saat içinde araçların bulunduğu bölgeye intikallerinin sağlanacağı bildirildi.

Aramalara 259 personelle devam ediliyor

Valilikten yapılan bir diğer açıklamada, kar yağışının devam ettiği ve şu anda kar kalınlığının 20 santimetre olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı ve sisli olması nedeniyle arama faaliyetlerine katılan bir Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterin hava durumuna göre yapılacak değerlendirme sonucunda faaliyetine devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karada aramaya ve kurtarmaya katılan birlikler ise 9 Jandarma Asayiş Timi, 7 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi olmak üzere 159 personel, ayrıca 25 AFAD personeli ve 75 sivil arama kurtarma ekibiyle toplam 259 kurtarma personeliyle aktif olarak iki dağcıyı arama çalışmalarına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hava şartlarının müsaade ettiği durumlarda devam edilmektedir."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA