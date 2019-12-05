Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen 40 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Bin polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 2 dedektör köpeği ile polis helikopteri de destek verdi.

Yapılan kontroller sırasında 5 araç trafikten men edilirken 61 araca 27 bin 240 TL para cezası uygulandı. Uygulamada yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) 6 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Uygulama genelinde 1 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet delici kesici alet ile 24 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA