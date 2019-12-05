Türkiye

Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar

05 Aralık 2019 Perşembe 05:14 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 05:15

Adana'da bir iş yerine giren ve buradaki para kasasını çalıp yaya olarak uzaklaşmak isteyen 2 şüpheli, devriye gezen polis ekibini görünce kasayı yol kenarına atarak kaçtı.

[Fotoğraf: AA]