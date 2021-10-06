Karabük'ün Safranbolu ilçesinin Çayköy mevkiinde Gülsüm Çavuşoğlu, yol ortasında başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış olan yavru köpeği fark etti.

Aracından inen Çavuşoğlu, yol kenarında dikkatli bir şekilde davranarak köpeğin başını sıkıştığı kutudan çekerek kurtardı.

Çavuşoğlu, daha sonra aracından aldığı mamayla yavru köpeği besledi. Tüm yaşananlar ise Çavuşoğlu’nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Ziyaretine gitmeyi düşünüyorum"

Gülsüm Çavuşoğlu, ’’Köpeği yol ortasında sağa sola savrulurken, gördüm. Ben geçtim ama gözleri görmediği için sağa sola gitmeye devam ediyordu. İçim el vermediği için dönme gereği duydum. Köpeği kenara çekerek dikkatli bir şekilde başındakini çıkarmaya çalıştım ve çıkardım. Çok açtı, kaburgaları görülüyordu. Tamamen tesadüf olan bagajımdaki mamayı alıp onu besledim. Geri dönüş yolumda olsaydı kesin buraya gelmişti ama giderken olduğu için şimdi orada. Aslında bir bağ kuruldu aramızda. Ziyaretine gitmeyi düşünüyorum en kısa zamanda" diye konuştu.