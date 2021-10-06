Karapınar ilçesi Hankapı Mahallesi'nde alkollü iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip, tarafları uzun uğraşlar sonucu güçlükle ayırdı.

İçlerinde yaralılar da bulunan iki grubun birbirlerinden şikayetçi olması üzerine ekipler şüphelileri sağlık işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., hastanedeki işlemleri sırasında polis ekiplerine hakaret etti. Şahıs, sağlık kontrolü sırasında çalışanlara da zorluk çıkardı.

Üç polis, iki bekçi yaralandı

M.A.Ö.'nün yakınları hastaneye gelerek ekipleri darbetti.

Sağlık çalışanlarına, polislere ve bekçilere saldıran şahıslar, güçlükle kontrol altına alındı. Olayda, 3 polis ve 2 bekçi yaralandı.

Kafasını duvarlara vurdu

Şahsın yakınlarından gözaltına alınmak istemeyen A.Ö., polislere hakaret ve küfürler ederek tıbbi cihazlara zarar verdi.

Kafasını duvarlara ve kapıya vurarak polislerin kendisini darbettiğini iddia etti.

Şahıslar etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.