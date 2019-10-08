Türkiye
Başakşehir'de iş yeri yangını08 Ekim 2019 Salı 03:10 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 03:13
Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fotoğraf: DHA]
Aykosan Sanayi Sitesi E Blok'ta bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: aykosan başakşehir ayakkabı tabanı