Türkiye
Ankara'da iş yerinde yangın07 Ekim 2019 Pazartesi 23:18 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:21
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
[Fotoğraf: DHA ]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA