Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA