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Türkiye
Ajanslar 02.05.2024 12:26

Başakşehir'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

İstanbul Başakşehir'de, bir işyerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İkitelli'deki organize sanayi bölgesinde bulunan kimyasal madde üretilen 3 katlı iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında kimyasal maddelerin tutuşmasıyla patlama yaşanırken, yükselen alevler iş yerini sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yüzünden hafif yaralanan bir işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

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