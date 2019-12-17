Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, toz deterjan yapımında kullanılan 18 ton kimyasal madde, sıvı deterjan yapımında kullanılan 7 ton sıvı kimyasal madde, piyasaya sürülmeye hazır halde 7 bin 284 paket sıvı deterjan, bilinen markalara ait 279 bin deterjan etiketi ile 45 bin ambalaj ele geçirildi. İş yerindeki etiket yapıştırma, kapak takma ve paketleme makinelerine de el konuldu.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA