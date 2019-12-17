Meclis'te 15 temmuz tartışması yaşandı. MHP'liler "15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı neredeydi?" deyince CHP'den tepki geldi. CHP ve HDP'lilerin OHAL eleştirilerine de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yanıt verdi. “Sözleriniz darbe karşıtlığınızı ortadan kaldırıyor” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bildiğimiz bir şey var o saatlerde kendi genel başkanının hava alanında tankların arasından gittiğini de biliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Ben genel başkanınızı itibarsızlaştırmadım. O iftiraya karşı çıkarız." ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmeleri sırasında 15 Temmuz gecesi tartışması yaşandı. MHP grup başkanvekili Erkan Akçay’ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanıt verdi.

"Bir genel başkana kullanılacak dile dikkat edilmeli"

Özgür Özel, "Bir genel başkana karşı kullanılacak dile dikkat edilecek." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi neredeydi?"

Erkan Akçay da, "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi? Niye bir açıklama yapmadı? Sonrası neredeydi?" diye sordu.

Genel Kurul'da OHAL tartışması da oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CHP ve HDP'lilerin eleştirilerine cevap verdi. “Darbe karşıtlığında samimi olun” dedi.

"OHAL ile FETÖ'cüleri temizleme imkanı bulduk"

Zengin, "Bu girişimi durduramasaydık Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmayacaktı. Darbe girişiminden sonra yere batırdığınız OHAL ile FETÖ'cüleri temizleme imkanı bulduk. OHAL ile ilgili öyle bir dil kullanıyorsunuz ki neredeyse darbe karşıtlığınızı ortadan kaldırıyorsunuz." dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın müdahalesinin ardından gerginlik büyümeden sona erdi.

"Bir büyük irade ortaya çıktı ve 15 Temmuz'u ayaklar altına aldı"

Adan, "Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu dönemi dahil olmak üzere bu coğrafyada yapılan en hain en alçak girişim 15 Temmuz'dur. Allah'a bin şükür bir büyük irade ortaya çıkmış ve 15 Temmuz'u ayaklar altına almıştır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber