Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yarın açılıyor

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgenin Yunanistan ve 3 tane Hollanda büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Deprem bölgesi sorumluluk ağında bulunan yol uzunluğunun 10 bin kilometre olduğunu, bunun sadece yüzde 2'sinin depremden etkilendiğini kaydeden Karaismailoğlu, yolların çoğunun 20 yıl öncesinde yapılan eski yapılar olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan bütün yapıların olabilecek depremlerin getirdiği yükü kaldırabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

Hatay Havalimanı'nın yardım uçuşlarına açık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, gelecek aydan sonra kalıcı projeyi yapacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler sonrasında mobil operatörlere uyarıları yaptıklarını ve gerekli cezaları verdiklerini ifade ederek, operatörlerin savunmalarını yaptığını, şirketlerin daha dirençli kalıcı iletişim üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

"İki buçuk yılda bitirdik"

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizerek, "İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde yüzü ile tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir yatırım. Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yüzde 5 seviyesinden almış olduğumuz ve bitirdiğimiz metromuz İstanbullulara hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Zigana Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedefliyoruz

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatının da Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Maalesef CHP zihniyeti sadece İstanbul'da değil. Adana'da, Aydın'da, İzmir'de de var" dedi.

Adanalıların talep ettiğini bu köprüyü de nisan ayı sonuna doğru dört başı mamur bir şekilde açacaklarını belirten Karaismailoğlu, köprünün tamamen yerli ve milli mühendislikle yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, tünelin 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi. Projenin, mevcut yol güzergahını kilometrelerce kısalttığını, kışın zorlu koşullarını tarihe gömdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılar artık Türkiye'de biraz sıradan işler olmaya başladı. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü altyapı gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak

Ankara-Sivas hızlı tren hattının yine mega projelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, hattın 400 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Hattı bayramın hemen ertesinde hizmete açacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara'dan başlıyoruz. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmağdeni, Sorgun, Yıldızeli ve Sivas'a 8 istasyonla varıyoruz. Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak, Ankara-Yozgat bir saat olacak. Bu proje içerisinde 67 kilometre uzunluğunda tam 49 tane tünel var. 27 kilometre uzunluğunda 49 tane viyadük var. Bu kadar özel bir proje. Bunu Sivas'a getiriyoruz ama orada bırakmayacağız. Oradan devam edeceğiz. Erzincan, Erzurum, Kars. Önümüzdeki yıllarda bu proje Bakü'ye kadar ulaşacak. Yedili masa içerisindeki vatandaşlardan bir tanesi diyordu ya 'Sivas'a hızlı tren gelirse göçü arttırırmış'. Onu bir Sivaslılara bir sorsunlar. Bu yatırımlara karşı olanlar, yönetime talip oluyorlar. "

Karaismailoğlu, Ankara'da da AKM-Gar-Kızılay metrosunu da bu ay içerisinde açacaklarını dile getirerek, bu hat ile Ankara'nın bütün metrolarını birbirine bağlayacaklarını sözlerine ekledi.