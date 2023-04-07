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Türkiye
AA 07.04.2023 00:47

İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de internet üzerinden 9 kişiyi 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen hesapları takibe aldı.

Şüphelilerin, açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov ve çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişiyi 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli Dolandırıcılık
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