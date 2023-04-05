Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sivaslı bir kardeşimiz Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir’den geçerek kesintisiz bir şekilde İstanbul’a kadar ulaşabilecek." dedi.

Elmadağ'daki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı şantiyesinde çalışanlarla iftar yapan Karaismailoğlu, bu sene ramazanın buruk geçtiğini, dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıya kalındığını ve hasar gören illerin yeniden ihyası için büyük çaba gösterdiklerini anlattı.

Yoğun bir şekilde vatandaşları çadırlardan prefabrik ve konteynerlere aldıklarını, büyük ve güçlü Türkiye’nin bunların üstesinden geleceğini söyleyen Karaismaioğlu, bir taraftan deprem afetinin izlerini ortadan kaldırırken bir taraftan Türkiye'nin dört bir yanında projelerin hızla devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde çok büyük projelerin açılışlarını yapacağız. Bugün incelemelerini yaptığımız Ankara-Sivas demir yolu hattı da ülkemizin mega projelerinden bir tanesi. İnşallah bu ay içerisinde, Ramazan Bayramı’ndan sonra Ankara-Sivas hattını milletimizin hizmetine sunacağız. Bu da Türkiye Cumhuriyeti ulaşım tarihine, demiryolu tarihine altın harflerle yazılacak projelerimizden bir tanesi. Türkiye genelinde 1400 kilometre hızlı tren işletmeciliği yapılıyor, buna Ankara-Sivas hattıyla birlikte 400 kilometre daha ilave edilecek. Sivaslı bir kardeşimiz Yozgat’tan, Kırıkkale’den, Ankara’dan, Eskişehir’den geçerek kesintisiz bir şekilde İstanbul’a kadar ulaşabilecek."

Bu hatta Sivas’tan devam edeceklerini, hedeflerinin büyük olduğunu ve planlarını yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, Erzincan, Erzurum, Kars oradan Azerbaycan Bakü’ye kadar hızlı tren hattının devam edeceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, ülke genelinde de 4 bin 500 kilometrelik demir yolu yatırımında çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, “Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak. Hızlı tren yılları olacak. Hızlı tren dediğimizde hep yolcu aklımıza geliyor ama bizim bu hatlarımız özellikle üretimdeki lojistik maliyetleri düşürme açısından da çok önemli. Geçen yıl tam 38,5 milyon ton yük taşıdık demir yoluyla. Bu planladığımız ve yapımı devam eden hatlarımız bittiğinde, 2050’li yıllara geldiğimizde 38,5 milyon tonu 448 milyon tona çıkartacağız. Geçen yıl hızlı trenle yaklaşık 19,5 milyon kişi taşımıştık. Bu yatırımlarımız sonucunda onu yıllık 270 milyon yolcuya çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, hayallerin ötesine geçti"

Hedeflerinin çok büyük olduğunu, Türkiye’nin hayallerinin ötesine geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, hayal edilemeyen pek çok işin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini, yatırımlar sayesinde ekonominin geliştiğini, istihdam, üretim, turizm ve ticaretin arttığını aktardı.

Son 20 yılda yapılan yatırımların tamamının depreme karşı güçlü ve dirençli olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu, bu nedenle deprem bölgesinde yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımlarının fazla hasar görmediğini sözlerine ekledi.