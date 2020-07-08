Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurt genelinde düştü, birçok kentte yağışlı hava kendini gösterdi.

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı binaların giriş katlarını su bastı.

Çevre yollarında oluşan su birikintileri nedeniyle de bazı araçlar yolda kalırken birçok araç ise güçlükle ilerledi.

Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.