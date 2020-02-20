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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurdalık bölümünde yangın çıktı.
Yangına Bartın Belediyesi, ilçe ve belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile iş makineleri ile müdahale edildi.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında can kaybı olmazken yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: yangın Organize Sanayi Bölgesi hurdalık BartınSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 02:26
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