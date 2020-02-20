Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler getiren teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlere engel olmak için yeni yaptırımlar getiriliyor.

Yeni düzenlemeyle, banka müşterilerinin kişisel verileri daha sıkı korunacak.

Veriler "Müşteri sırrı" olarak nitelendirilecek.

Katılım bankacılığı geliştirilecek

Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek.

Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verilecek.