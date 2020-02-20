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Bankacılık teklifi Meclis'te
Bankacılık sektöründe önemli değişiklikler içeren teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki mesaisi başladı.
Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler getiren teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.
Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlere engel olmak için yeni yaptırımlar getiriliyor.
Yeni düzenlemeyle, banka müşterilerinin kişisel verileri daha sıkı korunacak.
Veriler "Müşteri sırrı" olarak nitelendirilecek.
Katılım bankacılığı geliştirilecek
Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek.
Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verilecek.
Etiketler: bankacılık teklifi katılım bankaları tbmm meclisSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 01:14
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