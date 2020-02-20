Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Hakkari Eğitim kar engeli Kar tatiliSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 00:47
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz