Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Batı Karadeniz'de yağış başladı.

Yağış, sabah saatlerinde Bartın'da da etkili oldu. Bölgedeki birçok noktada yaka seli oluştu.

Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde yolun tamamı sularla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla suların içinde güçlükle ilerledi.

Muratbey mevkiinde ise yol tek şeride düşürüldü. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Karabük’te şiddetli yağış nedeniyle yaka seli oluştu. Bartın-Karabük karayolunun Muratbey mevkiinde ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı. pic.twitter.com/YPrQlgqvCz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 26, 2022

6 ev boşaltıldı

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Epçiler köyünde dere yatağının taşması sonucu 6 evin zemininde hasar oluştu. Evler yıkılma riskine karşı tahliye edildi.

Belediye ve Özel İdare ekiplerince yaka seli ve taşkın ihbarı yapılan bölgelerde çalışma başlatıldı.

Yağışlar devam edecek

Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor.