Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikletiyle seyreden 28 yaşındaki Vedat A., 300 kilometre hıza ulaştı.
Motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Vedat A., bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan Vedat A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Vedat A.'nın cansız bedeni, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan Vedat A.'nın seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti.
Etiketler: Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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