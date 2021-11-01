Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikletiyle seyreden 28 yaşındaki Vedat A., 300 kilometre hıza ulaştı.

Motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Vedat A., bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan Vedat A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Vedat A.'nın cansız bedeni, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan Vedat A.'nın seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti.