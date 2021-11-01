Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 19 şüpheliden 2'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 25-31 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak şartıyla 9 şüphelinin serbest bırakıldı.
2 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilirken 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü PKK/KCK FETÖ DEAŞ
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