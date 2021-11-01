İl Emniyet Müdürlüğünce 25-31 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak şartıyla 9 şüphelinin serbest bırakıldı.

2 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilirken 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.