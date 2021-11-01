Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 189 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 189 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 189 ev karantina altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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