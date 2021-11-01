Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi:1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Ünye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve bu eserleri piyasaya sürmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ünye ilçesinde şüpheli bir kişiye ait adreslere operasyon düzenlenedi.
Yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet insan figürlü lamba, 1 adet yüzük, 3 adet sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Ordu Tarihi Eser
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