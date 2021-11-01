Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ünye ilçesinde şüpheli bir kişiye ait adreslere operasyon düzenlenedi.

Yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet insan figürlü lamba, 1 adet yüzük, 3 adet sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi adli makamlara sevk edildi.