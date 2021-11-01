Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 66 kilo 400 gram eroin bulundu. Eroini atarak kaçtığı görülen araç ve şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Yüksekova ilçe kırsalında 30 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Söz konusu eroini atarak kaçtığı görülen araç ve şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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