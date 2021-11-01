Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde köpeğini sokakta tekme tokat dövdü.

Bu olayı gören bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla şiddet uygulayan şahıs büyük tepki topladı.

Köpek koruma altına alındı

Harekete geçen polis ve Esenyurt Belediyesi ekipleri şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Sahipli olduğu köpeği ise koruma altına alınarak veteriner işlerine teslim edildi.

Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.