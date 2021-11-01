Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da köpeğini döven kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt’ta bir sitede sahipli bir köpeğin şiddet gördüğü görüntüler üzerine harekete geçen polis ve belediye ekipleri köpeği koruma altına aldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sahibi de gözaltına alındı.
Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde köpeğini sokakta tekme tokat dövdü.
Bu olayı gören bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla şiddet uygulayan şahıs büyük tepki topladı.
Köpek koruma altına alındı
Harekete geçen polis ve Esenyurt Belediyesi ekipleri şahsı tespit ederek gözaltına aldı.
Sahipli olduğu köpeği ise koruma altına alınarak veteriner işlerine teslim edildi.
Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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