Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde seyreden U.S'nin kullandığı belediye halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Tramvay durağı üst geçidinin yürüyen merdiveninin yanında yaşanan kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bursa
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