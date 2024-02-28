Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektiik üretimine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle geçtiğimiz yıl 22 Kasım tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine sona ermesinin ardından Ocak ayında barajda elektrik üretiminde tam kapasiteye ulaşıldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri ve sonuncusu olan 164 haneli Çeltikdüzü köyünün ise yarısı sular altında kalırken, kalan yarısı ise baraj gölünün kıyısında kaldı.

Baraj en yüksek su seviyesi maksimum 710 kotunda olurken, şuana kadar en yüksek ise 705 seviyesine ulaştı. Bölge halkından süreci yakinen takip eden Serhat İnce, baraj suyu en yüksek su seviyesi olan 705 metreye ulaşınca bot yardımıyla Çeltikdüzü köy camisinin minaresine Türk bayrağı astı.

Bayrak su seviyesinde kalırken, sular çekilince bu kez cami, sağlık ocağı, okul ve evler yeniden sular üstüne çıktı.

Suların çekildiğini gören bölge halkı hatıralarını yeniden yaşanmak için bölgeye gitti.

"Sular çekilince tekrar evlerini görmeye gelenler oluyor, hasret gideriyorlar"

Serhat İnce konuyla ilgili yaptığı açıklamada “22 Kasım’da Yusufeli Barajı su tutmaya başlayınca şuanda bulunduğumuz Çeltikdüzü köyü sular altında kalan en son köy oldu. Bu köyün de yarısı, su altında kaldı yarısı da suyun üzerinde kalmıştı. Ocak ayında, elektrik üretimi tam kapasiteye ulaşınca sular çekilmeye başladı.

Muhtemelen Nisan-Mayıs ayında yeniden su yükselip buraları yeniden dolduracaktır. Sular altında kalan cami, okul, sağlık ocağı, evler tarım arazileri yeniden hemen hemen meydana çıktı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar suların çekilmesi ile yeniden evlerini görmek için geliyor. Kısada olsa özlem gideriyorlar” ifadelerine yer verdi.