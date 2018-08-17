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Bandırma Feribot İskelesi'nde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne giden tatilciler, Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

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Bandırma Feribot İskelesinde bayram yoğunluğu başladı

Bandırma Feribot İskelesi'ne yanaşan feribottan inen tatilcilerin araçları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk, kent içi trafiğinde de aksamalara yol açtı.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında normalde 4 olan günlük sefer sayısı, 8'e çıkarıldı. Aynı hatta, ayrıca 4 deniz otobüsü seferi de gerçekleştirilecek.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı hızlı feribotların bir günde İstanbul'dan Bandırma'ya bin 600 araç ve 8 bin yolcu taşınması bekleniyor.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun bayram trafiğinde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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