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Türkiye
İHA 07.08.2024 16:05

Balıkesir'deki yangına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Balıkesir'deki yangına müdahale sürüyor
[Fotograf: İHA]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışıyor.

Yangının Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülüyor. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangında tahta elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

2 uçak ve 1 helikopter havadan yangına müdahaleye başladı.

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