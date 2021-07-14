Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de tur teknesi yandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tur teknesi alev aldı.
Balıkesir'in Altınoluk Mahallesi iskelesinde demirli "Ergün Ağa" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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