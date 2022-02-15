Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Edremit'te, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden otomobil tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına aldı.
A.K. idaresindeki otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi girişinde tırla çarpıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücünün bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Çanakkale-Balıkesir kara yolunda uzun süre duran trafik akışı, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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