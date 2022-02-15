Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu treni terk edilmiş otomobile çarptı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yolcu treni, hemzemin geçitte terk edilen otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.
Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten otomobiliyle geçmeye çalışan kişi, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtı.
Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni, raylarda kalan otomobile çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.
Ekipler, sürücüyü arama çalışması başlattı.
Etiketler: Afyonkarahisar Tren Kazası
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