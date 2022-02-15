Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman’ın Beşiri ilçesinde saman yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bahçeli köyü yolunda sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü çift kabinli kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Hayri Altun olay yerinde hayatını kaybetti, Halil ve Mehdi Argıç, Şirin Sar, Recep Tekin, Kenan Ekinci ve Masum Çelik yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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