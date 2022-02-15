Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattındaki patlama nedeniyle su birikintileri oluştu.

Atatürk Şehir Stadyumu ve İpekyolu Mahallesinde birçok bodrum katı ve iş yerini su bastı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su vanası kaynağından kapatıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca iş makineleri yardımıyla suyun bölgeden tahliyesi sağlandı.

Marsu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Artuklıu ve Kızıltepe ilçelerimizi besleyen isale hattında 14.02.2022 tarihinde oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır" denildi.

