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Türkiye
AA 31.01.2024 17:15

Balıkesir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Balıkesir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit EL A., Hammadi EL C., Yasir Halid E.A., İbrahim EL C., Eyhem El A.'nın, Balıkesir'deki kritik yerler ve güvenlik güçlerinin bulunduğu noktalar hakkında bilgi toplayıp, fotoğrafladıkları ayrıca keşif, gözetleme ve koordinatları aldıkları tespit edildi.

Çalışmada ayrıca şüphelilerin elde ettikleri verileri PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde istihbarat birimlerine iletildiği anlaşıldı. Bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalıştıkları tespit edilen şüpheliler, iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan aynı iş yerinde bulunan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 9 Suriye uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 

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Balıkesir Terör Örgütü
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