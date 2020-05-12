Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirdiği hatırlatıldı.



Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanların da yasak kapsamına alındığı belirtildi.