Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de sokakta da maske takmak zorunlu hale geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirdiği hatırlatıldı.
Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanların da yasak kapsamına alındığı belirtildi.
Etiketler: maske koronavirüs covid-19 balıkesirSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:12
Sıradaki Haber
Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz