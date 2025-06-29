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Türkiye
AA 29.06.2025 15:01

Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 4 ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 4 ölü

İbrahim İ. idaresindeki otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkiinde banket üzerinde duran Bekir K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile araçtaki İbrahim Ç., Yılmaz A. hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 4 ölü

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaralı İbrahim İ, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre yolda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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